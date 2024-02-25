الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اليوم.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون جوازات السفر

مجلس النواب
مجلس النواب

يعقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

وأوضح تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن المشروع يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر، ورفع قيمة استخراج جواز السفر من 250 جنيهًا وفقًا للمنصوص عليه في القانون الحالي إلى ألف جنيه بحد أقصى.

ويأتي التعديل في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

ويتكون مشروع القانون المقدم من الحكومة من مادتين إحداهما مادة النشر، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون في شأن جوازات السفر بالنص الآتي: «يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية، شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى».

كما تنص المادة في القانون الحالي على أن يضاعف الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف. ويلتزم كل خاضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمه لاستخراج جواز سفر بتقديم ما يفيد أداءه الخدمة العسكرية أو إعفاءه منها وفقًا للقانون.

ويجوز استبدال جواز سفر جديد بجواز السفر الساري، طالما كان صالحًا لمدة أقل من سنة، ولأي أسباب أخرى يقدرها مدير مصلحة الجوازات، ولا يجوز لأي سبب إضافة أي شخص آخر إلى جواز السفر المقرر آليًا.

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، أيضًا مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية عن 4 اتفاقيات دولية.

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