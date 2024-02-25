الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مجلس النواب يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام جوازات السفر (صور)

جواز السفر
جواز السفر

يناقش مجلس النواب خلال جلسته اليوم الأحد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بجوازات السفر.

ويهدف مشروع القانون إلى "تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات". 

كما ينص على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 79 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر النص الآتي: "مادة 8 / فقرة أولى": يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذى يحصل عليه بشرط ألا يتجاوز 1000 جنيه وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى". 


وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها "أن مشروع القانون يهدف إلى توفير الحماية المالية لموازنة الدولة وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا، ليتماشى مع المعايير المالية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولية مع توفير أمان أفضل وفاعلية كبيرة في مكافحه تزوير جوازات السفر".

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، يأتي في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد. 

وأضافت : "التزاما بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها الأغراض غير المشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دوريا لتحقيق تلك الضمانات".

كما ذكرت اللجنة، أن رسـم جوازات السفر سيصبح بما لا يتجاوز 1000 جنيه بدلا من 250 جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية. 
 

مصر.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام جوازات السفر (وثيقة)

 

مصر.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام جوازات السفر (وثيقة)

 

مصر.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام جوازات السفر (وثيقة)

 

مصر.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام جوازات السفر (وثيقة)

 

مصر.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام جوازات السفر (وثيقة)

 

مصر.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام جوازات السفر (وثيقة)

 

مصر.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام جوازات السفر (وثيقة)

 

مصر.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام جوازات السفر (وثيقة)

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