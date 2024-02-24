"لإرسالها لأمانة الحوار الوطني".. أحزاب سياسية تستعد لتقديم مقترحاتها بشأن الملفات الاقتصادية

تستعد الأحزاب السياسية لتجهيز كافة تصوراتهم لتكون موضع مناقشة ودراسة فور إعلان جلسات الحوار الوطني من جديد وذلك بالتزامن مع توجيه مجلس أمناء الحوار الوطني دعوته لكافة المشاركين في الحوار من الكيانات والأفراد، لإرسال الأمانة الفنية للحوار تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة حول كافة الملفات الاقتصادية.

الجيل: جاري الانتهاء من مقترحات الحزب بشأن وثيقة التوجهات الاقتصادية

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحزب يستعد للمرحلة الثانية للحوار الوطني، بإعادة دراسة باقى القضايا الـ 113 التى لم تطرح للمناقشة خلال جلسات اللجان النوعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية المشكلة للحوار الوطني، بجانب استمرار انعقاد اجتماعات لأمانات المحافظات من أجل الاستقرار على الرؤى والأفكار الخاصة بالملفات التي سيكون لها موعدا في المرحلة الثانية للحوار.



وأشار الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك أولويات للحزب في المحاور الثلاثة، ففيما يتعلق بالمحور السياسي، سيكون هناك أولوية لملف المحليات وإجراء انتخابات المجالس المحلية وملف إصدار قانون الانتخابات البرلمانية وملف تنفيذ المادة 103 من الدستور الخاصة بضرورة تفرغ عضو مجلسى النواب والشيوخ لمهام العضوية، وفي المحور الاقتصادي من أهم الملفات ملف تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية وملف الصناعة وتوطينها وتعميقها وجعل مصر مصنع عالمي.



ولفت إلى أن طرح وثيقة التوجهات الاقتصادية على مائدة الحوار الوطني، خطوة إيجابية لتدعم قاطرة الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن الوثيقة تستهدف التنوع للهيكل الاقتصادى للدولة المصرية بين الزراعة والتصنيع الزراعى والصناعة وتعميقها وتوطينها وجعل مصر مصنع عالمي والسياحة والخدمات اللوجستية والاتصالات والتشييد والبناء.



وأوضح أن الوثيقة تدعم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التنوع في الهيكل الاقتصادي والذي يمنح الاقتصاد المصري المرونة الكافية لمواجهة أي تحديات وتأثيرات للأزمات الخارجية، واعتبره أحد مستهدفات وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.



وتابع: نستعد لتقديم مقترحات الحزب في المحور الاقتصادي لحوكمة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، تستهدف ضرورة تحديد أهداف وشروط الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية، بجانب التحديد الواضح لكافة الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بإدارة الدين العام.



وأضاف أن الحوار الوطني فرصة سانحة من جديد لاستكمال الرؤية السياسية المتكافئة بشأن قضايا الوطن، لا سيما في ظل الظروف الراهنة والتحديات المتلاحقة والتي تتطلب مزيدا من تقوية الصلة بين الأحزاب والقوى السياسية مع الشعب، لافتا أن الحوار الوطني جاء لإثراء الحياة السياسية والجلوس على مائدة واحدة من أجل مصلحة الوطن.

الشعب الجمهوري: سنركز على أزمة ارتفاع الأسعار وحماية قوت المواطنين خلال المرحلة الثانية للحوار

قالت الدكتورة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب وضع عددا من الأولويات فيما يتعلق بالقضايا التي سيتم استئناف الحوار الوطني في مرحلته الثانية بمناقشتها، مشيرة إلى أن من أبرز هذه الأولويات تركيز الحزب على اهتمامات منطلقة من شعار الحزب العام (مع الناس) فكل ما يشغل الناس يشغل الحزب وقيادته ونوابه وأعضائه، ومن أهم شواغل المواطنين خلال الفترة الراهنة يدور معظمها حول المحور الاقتصادي وما آلت إليه أسعار السلع من ارتفاعات جنونية وهو ما يستدعي تدخل الدولة لمحاصرة الظاهرة وضبط الأسعار وتغليظ العقوبات على محتكري البضائع وزيادة معدلات الرقابة الفاعلة للأسواق وحماية قوت المصريين.



وأكدت المنزلاوي: النسخة الأولى للحوار الوطني أتت بثمار إيجابية عدة من خلال الخروج بعدد من التوصيات مقبلة على مرحلة التنفيذ من قبل الحكومة، مشيرة إلى أن الحوار الوطني بمثابة بيت خبرة كبيرة اجتمع فيه كافة الخبراء والمتخصصين متمثلة في عدد كبير من الأحزاب وممثلي المجتمعي المدني وذلك لمناقشة الشئون العالقة للدولة المصرية والتي بحث عدد منها تحديات حقيقية تواجه مصر وتتطلب تدخلات عاجلة، من الضروري أن يتعاون فيها الجميع ويتوافقون عليها.



ولفتت إلى أن الحزب خلال المرحلة الثانية سيولي اهتماما بمناقشة ملفات التعليم والصحة والاقتصاد والقضايا المجتمعية المتعلقة بالمرأة والشباب والحياة السياسية التي ستصبح عليها الدولة المصرية.



وأكدت أن من الملفات التي ستجد اهتماما بالغا وتركيزا كبيرا من حزب الشعب الجمهوري، قضية شح العملة الصعبة بالبلاد وعدم القدرة على تقليص الفجوة بين الدولار بأسعاره الرسمية وأسعاره في الأسواق الموازية وكيف أثر ذلك على حركة الاستيراد والتصدير وتعطل حركة البضائع وارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين.

المصريين الأحرار: ورش عمل مكثفة بحضور خبراء للانتهاء من رؤى ملفات المرحلة الثانية

من جهته قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب لم يتوقف عن ورش العمل فيما يتعلق بالحوار الوطني، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الرؤى في كافة الملفات في المحاور الثلاثة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من قبل الخبراء، ووفق منظومة مؤسسية عالية الأداء والمعايير والتقييم.



وأكد خليل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن استئناف الحوار الوطني من جديد، خطوة إيجابية من أجل استكمال الطريق نحو إيجاد الحلول الفعالة لكثير من الملفات والتحديات التي تقف حائلا أمام الانتقال للجمهورية الجديدة.



وأضاف أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تأتي استكمالا لرغبته في لم شمل القوى السياسية وتعزيز دور الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني في الشارع المصري من خلال التشارك في وضع الرؤى والسياسات المختلفة من أجل الوصول إلى حلول للمشكلات.

التجمع: ورش عمل واجتماعات لمتابعة مستجدات استئناف الحوار الوطني

من جهته أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الحزب سيعمل بنفس الآليات والجهود التي بدأها منذ انطلاق الحوار الوطني، من خلال استمرار ورش العمل واجتماعات متابعة المستجدات فيما يتعلق بالحوار الوطني والدفع بممثلين عن الحزب لعرض رؤى وأفكار الحزب تجاه كافة ملفات المحاور الثلاثة للحوار الوطني.



ولفت مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن استئناف الحوار الوطني من جديد خطوة هامة للوصول لنجاح الهدف الرئيسي من تدشينه وهو ضرورة التطلع إلى الحلول الكاملة التي تهدف في النهاية إلى القضاء على مشكلات المجتمع، مشيرا إلى أن كافة الملفات التي جرى وضعها على أجندة المحاور الثلاثة سواء السياسية أو الاقتصادية أو المجتمعية تأتي جميعها على نفس القدر من الأهمية والأولوية وانشغالها حيزا من الرأي العام الداخلي.



وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو بناء الجمهورية الجديدة والتي لن تكتمل بدون العبور من كافة التحديات والأزمات الراهنة بالحوار والتشاور والجلوس على مائدة واحدة تجمع الجميع من أجل التوصل معا لحلول لتلك الأزمات.

الريادة: اجتماعات أسبوعية لتجهيز رؤى ومقترحات ملفات المرحلة الثانية للحوار

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، إن الحزب يعقد اجتماعات بصفة مستمرة من أجل التحضير للمرحلة الثانية للحوار الوطني، لا سيما في ظل إعطاء الأولويات للقضايا الاقتصادية بالتزامن مع المرور من أزمة اقتصادية عصيبة، تتطلب المزيد من الجهود والتحضير للعديد من الأفكار والمقترحات والرؤى من أجل الوصول إلى عدد من التوصيات قابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.



وأوضح حسنين، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الحزب في اجتماع دائم أسبوعيا استعدادًا للملفات التي سوف يتم فيها المناقشة في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن هناك ملفات يناقشها اجتماعات الحزب للعرض على الحوار الوطني، فور استئناف جلسات الحوار من جديد.



وأكد حسنين، أن تحالف الأحزاب المكون من 42 حزبا كان حاضرًا في جميع محاور الحوار الوطني وهم المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن حزب الريادة كان مشاركا في الحوار الوطني بمقترحات وحلول واضحة وأن جميع موضوعات الحوار الوطني تشمل كافة نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.



وأضاف، أن استئناف المرحلة الثانية للحوار الوطني، رسالة واضحة لإثراء العملية السياسية في مصر والذي جمع فيها كافة القوى السياسية، مشيرا إلى أن الحوار الوطني ناقش في الجلسات السابقة جميع ما يهم المواطن والوطن من مجالات وملفات ومحاور في السياسة والاقتصاد بجانب المحور المجتمعي.



وأوضح أن الحوار الوطني يعد بارقة أمل للأحزاب السياسية، وفرصة للاستغلال الأمثل للخروج بمقترحات وحلول واضحة تخدم المجتمع المصري وأن هذا يعد إرساء قواعد الديمقراطية في الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.