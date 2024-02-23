الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عمرو القماطي: الحوار الوطني الاقتصادي سيتناول المشاكل الأكثر إلحاحًا

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات رئيس الوزراء، بتوجيهات الرئيس مشاركة الوزراء في الحوار الوطني الاقتصادي، ومشاركة كبار المسؤولين بالوزارات المعنية، دفعة حقيقية للحوار الاقتصادي وتؤكد مراقبة السلطة التنفيذية لتوصياته المنتظرة، قائلا: توجيهات الرئيس بإجراء حوار وطني اقتصادي أقرب طريق لحل الأزمة الحالية وتجاوزها.

ونوه القماطي، في تصريح صحفي له اليوم بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد الجلسات الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة الملفات وفى المقدمة منها الملف الاقتصادى، بما يشير لتضافر جميع مؤسسات الدولة للخروج من الأزمة الراهنة.

txt

عمرو القطامى: نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية دفاعًا عن أمن مصر القومى

txt

برلمانى: مشروع "رأس الحكمة" يُرسخ مكانة مصر كسوق واعدة للاستثمار

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني الاقتصادي المتخصصة بحضور الحكومة والمختصين والخبراء ومقرري اللجان من المحور الاقتصادي وأعضاء مجلس الامناء، خطوة جادة وتعكس الإرادة الحقيقية لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن التضخم والغلاء وشح العملة الأجنبية والديون ستكون ملفات اقتصادية ملحة مطروحة على طاولة الحوار الوطني الاقتصادي، علاوة على تناول قضايا عجز الموازنة، سياسة ملكية الدولة، الاحتكار، العدالة الاجتماعية وتحديات الاستثمار الاجنبي المباشر.

واختتم عمرو القماطي، أن الحوار الوطني الاقتصادي يأتي في توقيت هام للغاية، حيث تحديات اقتصادية داخلية وخارجية تواجه الدولة المصرية، كما أن رفع توصياته للقيادة السياسية وتفاعل السلطة التنفيذية معها، يؤكد جدارة الحوار الوطني وأهميته القصوى في وضع حلول للوضع الراهن.

النائب عمرو القماطي مجلس الشيوخ رئيس الوزراء الرئيس الحوار الوطنى المحور الاقتصادي

الأكثر قراءة

انتهاء اجتماعات باريس بين مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل بشأن التهدئة فى قطاع غزة

مشروع رأس الحكمة.. اقتصاديون: خطوة مهمة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ووقف «جنون الأسعار»

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

انفراجة فى كل شىء.. ماذا بعد توقيع «صفقة رأس الحكمة»؟

بعد "رأس الحكمة".. خالد أبو بكر: مصر والسعودية تستعدان لمشاريع جديدة "كله خير"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولي لتأكيد الموقف الأمريكي

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال