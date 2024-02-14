عمرو القطامي: نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية دفاعًا عن أمن مصر القومي

أكد النائب عمرو القطامي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الشعب المصري يقف كاملًا خلف القيادة السياسية في أي قرارات وإجراءات ستقوم باتخاذها دفاعًا عن أمننا القومي و حدودنا، و حفاظًا على القضية الفلسطينية من التصفية التي يسعى لها اليان الصهيوني المحتل.

استفزاز الكيان الصهيوني لمشاعر المصريين

وأضاف القطامي، أن الكيان الصهيوني يستفز مشاعر المصريين و العرب بالهجوم على رفح المكتظة بالسكان الفلسطينيين، وإحداث كوارث إنسانية غير مسبوقة.

وأكد أن هذه التصرفات تدل على الإجرام الذي يتمتع به وانتهاكه لكافة المعايير الخاصة بحقوق الإنسان.

و أشار القطامي، إلى أن الشعب المصري في الأزمات يظهر معدنه، ويقف على قلب رجل واحد، و ذلك على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تواجهه إلا أنه يدعم قيادته السياسية في أي قرارات ستقوم باتخاذها.

مصر لن تقف مكتوفة الأيدي

واختتم القطامي، بالتأكيد على ثقته التامة بأن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك المخططات وندرك جيدًا أننا قادرون على حفظ أمننا القومي.

وشدد على الدعم الكامل للقيادة السياسية و الوقوف خلفها صفًا واحدًا لمواجهة ما يحاك ضد الدولة المصرية و تصفية القضية الفلسطينية.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري قال: "نفذنا موجة من الهجمات ضد أهداف نوعية في المنطقة المتضررة جنوب قطاع غزة وانتهى الهجوم".