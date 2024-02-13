وكيل شباب الشيوخ: نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية.. ولن نتهاون بأمننا القومي

أكد النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف الدولة المصرية للحفاظ على أمننا القومي، قائلا:"نقف خلف القيادة السياسية وخلف قائدنا العظيم لحماية أمن مصر القومي ولن نتهاون به".

جهود مصر لمنع تصفية القضية الفلسطينية

و أضاف النائب أحمد دياب، في بيان له، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة للحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها على حساب الدولة المجاورة، فوقفت سدا منيعا ضد محاولات تهجير الفلسطينيين ومازالت تبذل جهود مضنية بخصوص ذلك، موضحا أن موقف مصر واضح وثابت للقضية الفلسطينية.



استمرار الانتهاكات الإسرائيلية

و أشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن ما يحدث من اعتداءات في رفح الفلسطينية هو استمرار للانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستنكرا الهجوم العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية حيث تشهد المدينة أبشع جرائم الإبادة الجماعية لشعب فلسطين.

وتابع النائب أحمد دياب، أن استمرار عمليات القصف التي يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية واستهداف المواطنين الأبرياء خاصة النساء والأطفال وكبار السن، يكشف للعالم وحشية إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل ترتكب جرائمها الوحشية في حق الشعب الفلسطيني وسط صمت تام من المجتمع الدولي.

يذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجمات كثيفة على رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، كما شنت قوات إسرائيلية هجومًا على رفح في الساعات الأولى من صباح أمس أودى بحياة 100 على الأقل، يأتي هذا الهجوم والقصف العنيف لمدينة رفح التي تضم مئات الآلاف من النازحين من قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الإٍسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن.