ردًا على النائب مصطفى سالم.. "الصحة" تؤكد تسليم مستشفى طما قبل نهاية ديسمبر

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعها، اليوم، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة الصحة برئاسة الدكتور فخري الفقي، وبحضور كافة قيادات الوزارة.



وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سؤالًا لقيادات وزارة الصحة عن نوعية القروض وقيمتها وأوجه استخدامها.

ورد المسئول المالي بالوزارة على التساؤل ولكنه عجز عن الرد على قيمة القروض السويسري والفرنسي والياباني "وقال معرفش" ورد النائب مصطفى سالم: "تاني بتقول معرفش".



وتدخل وزير الصحة معقبًا: "سنرسل بيانا بها فورا للجنة".

ثم أكمل وكيل خطة النواب حديثه، قائلًا: إنه في يونيو 2022 اجتمعنا بالوزير في لجنة الصحة وعرضنا عليك مشاكل الصحة بمراكز محافظة سوهاج، وعرضت علينا الموقف بالخطة الزمنية للحلول.

وفي فبراير 2023 تقدمت وزملائي النائب نشأت فؤاد والنائب إبراهيم خليفة بطلبات إحاطة حول مستشفيات طما وطهطا وجهينة، وفي مارس 2023 قمت بسحب أعمال مستشفى طما من الشركة المسندة إليها وتم إسناد الأعمال لشركة جديدة.

وتابع: في أكتوبر 2023 قمت حضرتك بزيارة لمحافظة سوهاج وزرت مستشفى جهينة وافتتحتها لكن للأسف وضع التنفيذ بها سيئ ولا تقدم الخدمة الطبية الملائمة، وكذلك الحال بمستشفى طهطا افتتحتها ولكن هناك مشاكل بالعنصر البشري والأطباء، ولا تقدم الدور المرجو منها رغم إنفاق 300 مليون عليها والمريض لا يجد المستلزمات والأدوية اللازمة له ووعدتنا في الزيارة بتوريد 10 حضانات وجهاز قسطرة وهو ما لم ينفذ للآن، ووجه الوزير تعليماته لمسئولي الوزارة بتوريد عشر حضانات فورا وجهاز القسطرة في أقرب وقت.

وفي ما يتعلق بمستشفى طما، أكد سالم أن العمل بدأ بها من 2017 وتم بشأنها وعود كثيرة جدا ونسبة التنفيذ بها الآن 60% من الأعمال المدنية ونسبة 35% من الكهروميكانيكية.



وأقر الوزير بصحة كلام النائب مصطفى سالم وشرح العقبات والمشاكل التي واجهت العمل سابقا وطلب من الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات شرح الوضع السابق والحالي، والجدول الزمني اللازم لتسليمها، والذي أكد انتهاء العمل قبل نهاية ديسمبر 2024 وأكد وعده بذلك.



ورد عليه النائب مصطفى سالم، معقبا: "لو نفذت وعدك وتم افتتاحها هذا العام سأقدم لك درع تكريم".

