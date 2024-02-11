بعد مناقشتها بالبرلمان اليوم.. برلماني يكشف موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة تعد رقم 6 خلال عامين.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس السيسي دائمًا يشعر بالمواطن، خاصة مع ارتفاع نسبة التضخم نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية وعدم الاستقرار السياسي على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس في أكتوبر الماضي شملت 80 مليار جنيه، والقرارات الجديدة تضم 240 مليار جنيه.

وتابع، أن من هذه الحزمة 60 مليار في العام المالي الحالي، و180 مليار في العام المالي القادم، والحكومة سارعت في تطبيقها بشهر مارس، وتقدمت الحكومة بقانونين الأول خاص بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل وتم إحالته للجنة الخطة والموازنة اليوم وتم مناقشتها، مشيرًا إلى أن التعديلات جاءت في المادة 6 من القانون ويستفيد منها كل ممولي ضريبة المرتبات من العالمين والنشاط التجاري والصناعي والثروة العقارية بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية الحالية ويتم رفع حد الإعفاء الضريبي من 45 الفًا إلى 60 الفًا.

مشروع القانون الثاني

وأشار إلى أن مشروع القانون الثاني هو تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية وزيادة الحافز الإضافي وزيادة المعاشات الميدانية والعسكرية وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وغيرهم وتم مناقشة القوانين وتم الموافقة عليهم وسيتم الموافقة عليهما في الجلسة العامة غدًا لتطبيقهما في شهر مارس وفقًا لتعليمات الرئيس السيسي.