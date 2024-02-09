برلمانى: قرارات الرئيس جاءت لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

أشاد النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، مؤكدًا أن هذه القرارات تحمي المواطن من آثار الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم أجمع، وتعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين محدودي الدخل وتضعهم على رأس أولوياتها في شتى القرارات، فضلًا عن أنها تمثل دعمًا حقيقيًا من الرئيس السيسي للمواطنين.

وقال النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، إن هذه القرارات تستهدف حماية المواطنين من أي ارتباك مع تداعيات الأزمات العالمية الراهنة وما تبعها من موجات تضخم وغلاء أسعار وتستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.

وأضاف "مشهور" أن هذه القرارات جاءت في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خاصة مع قدوم شهر رمضان، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدًا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل منها:

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37٫5 مليار جنيه.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- 8٫1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا و475 جنيهًا.