برلمانى: قرارات الرئيس السيسى ترسيخ حقيقى للعدالة الاجتماعية

أعرب النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب، عن سعادته الغامرة بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي مقدمتها مضاعفة ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

حلول شهر رمضان المبارك

وقال عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، إن هذه القرارات جاءت في توقيت مهم للغاية خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك ولمواجهة التأثيرات الاقتصادية في خضم أزمة اقتصادية عالمية أثرت قطعا على الاقتصاد المصري وبالتبعية على المواطنين.

واعتبر بلال النحال عضو مجلس النواب، فى بيان أصدره اليوم هذه القرارات بمثابة ترسيخ حقيقى من القيادة السياسية للعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن تلك القرارت سوف تسهم بقوة فى تخفيف تداعيات الآثار الاقتصادية العالمية على المواطنين وخاصة الفئات البسيطة وغير القادرة.

الأكبر فى تاريخ مصر

وأضاف، أن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية تعد الأكبر فى تاريخ مصر، خاصة أنها تنطبق على شرائح عديدة من المجتمع، أيضا الرئيس السيسى حرص على امتدادها لتشمل المعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء المهن الطبية والمستفيدين من تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات، وهو ما يعد ترجمة لإدراك القيادة السياسية باحتياج شرائح معينة بالحماية الاجتماعية ووضع أولويات لها موجهًا رسالة عاجلة للحكومة بضرورة إعطاء أولوية قصوى خلال هذه المرحلة بالرقابة الحقيقية على الأسواق والأسعار حتى لا يستغل بعض الجشعين من التجار ومحتكري السلع مثل هذه القرارات فى رفع الأسعار.