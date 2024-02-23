برلمانى: مشروع "رأس الحكمة" يُرسخ مكانة مصر كسوق واعدة للاستثمار

وصف جمال أبوالفتوح عضو مجلس الشيوخ، توقيع مجلس الوزراء لصفقة مشروع رأس الحكمة، بالتاريخية، والتي تحمل مكاسب بالجملة لصالح الاقتصاد الوطني، لما يترتب عليها من استقرار أسعار صرف النقد الأجنبي ومواجهة السوق الموازي للعملة، وبالتالي السيطرة على التضخم والارتفاع الجنوني في أسعار السلع.

وأضاف "أبوالفتوح" في تصريحات له، أن المشروع يتضمن تأسيس شركة "رأس الحكمة"، التي تُساهم في جذب 8 ملايين سائح، كما توفر الآلاف من فرص العمل للشباب.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحي بمدينة رأس الحكمة نحو 11.5 مليون متر مربع بتكلفة استثمارية ضخمة؛ لإقامة مشروعات سياحية متكاملة.

مضيفًا أنه بمثابة رسالة ثقة في الدولة المصرية وطمأنة لأي مستثمر أجنبي للقدوم إلى مصر وتنفيذ مشروعاته بها مما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، خاصة وأن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، مما يجعله تتويجا لجهود الإدارة المصرية والقيادة السياسة خلال السنوات الماضية، لترسيخ مكانتها في جذب الاستثمارات العالمية.