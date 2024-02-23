الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: مشروع "رأس الحكمة" يُرسخ مكانة مصر كسوق واعدة للاستثمار

جمال أبوالفتوح عضو
جمال أبوالفتوح عضو مجلس الشيوخ

وصف  جمال أبوالفتوح عضو مجلس الشيوخ، توقيع مجلس الوزراء لصفقة مشروع رأس الحكمة، بالتاريخية، والتي تحمل مكاسب بالجملة لصالح الاقتصاد الوطني، لما يترتب عليها من استقرار أسعار صرف النقد الأجنبي ومواجهة السوق الموازي للعملة، وبالتالي السيطرة على التضخم والارتفاع الجنوني في أسعار السلع.

وأضاف "أبوالفتوح" في تصريحات له، أن المشروع يتضمن تأسيس شركة "رأس الحكمة"، التي تُساهم في جذب 8 ملايين سائح، كما توفر الآلاف من فرص العمل للشباب.

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النائب جمال أبو الفتوح: لقاء الرئيس بالمرشحين الثلاثة انعكاس لاستمرار سياسات الانفتاح والحوار مع الجميع

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ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن  إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحي بمدينة رأس الحكمة نحو 11.5 مليون متر مربع بتكلفة استثمارية ضخمة؛ لإقامة مشروعات سياحية متكاملة.

مضيفًا أنه بمثابة رسالة ثقة في الدولة المصرية وطمأنة لأي مستثمر أجنبي للقدوم إلى مصر وتنفيذ مشروعاته بها مما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، خاصة وأن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، مما يجعله تتويجا لجهود الإدارة المصرية والقيادة السياسة خلال السنوات الماضية، لترسيخ مكانتها في جذب الاستثمارات العالمية.

النائب جمال أبوالفتوح مجلس الشيوخ كيانات كبرى التنمية العمرانية الدولة المصرية الاقتصاد الوطني

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