قيادي بحزب الجيل: “رأس الحكمة” الصفقة الاستثمارية الأكبر في تاريخ مصر

أشاد الدكتور عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وامين عام محافظة الإسكندرية، بتوقيع صفقة لتطوير مدينة رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية والتي تعتبر "الصفقة الاستثمارية الأكبر فى تاريخ مصر".

وقال "عوض" فى تصريحات له، إن ضخ 35 مليار دولار خلال شهرين لصالح هذا المشروع يعد إنجازًا كبيرًا، حيث تم تأكيد استثمار 15 مليار دولار خلال أسبوع و20 مليار دولار خلال شهرين، وستحصل مصر على 35% من أرباح هذا المشروع، وتسعى الإمارات للاستثمار 150 مليار دولار في رأس الحكمة.

وأوضح “عوض” أن هذه الخطوات تؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتطور المستدام في المنطقة، كما يساهم المشروع فى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.