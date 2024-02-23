الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حبس عاطل متهم بسرقة دراجة بخارية من شخص بالإسكندرية

عاطل
عاطل

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بسرقة دراجة نارية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.

بلاغ بسرقة دراجة بخارية

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط المباحث، يفيد بورود بلاغ من شخص بسرقة دراجة نارية، وبالمعاينة والفحص تبين تحديد مرتكب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، ومحبوس احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا.

أرشد عن المسروقات

وأرشد عن الدراجة النارية المشار إليها وتم إعادتها للشاكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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