حبس عاطلين حاولا غسل 60 مليون جنيه بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلان 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بمحاولة غسل مبلغ 60 مليون جنيها من أعمالهم غير مشروعه بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وسرعة طلب تحريات المباحث حول، والتحفظ علي الأموال الخاصة بهما.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

وكشفت التحقيقات قيامهما بإظهار ناتج أعمالهما بكيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد.



وتوصلت التحقيقات إلى أن قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم.