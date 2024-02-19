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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

المشدد 5 سنوات لسائق "مخمور" دهس شخصًا في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، بمعاقبة متهم بإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي والتسبب في وفاة شخص أثناء القيادة، بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 24759 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة باب شرقي، يفيد بحادث مروري بطريق الكورنيش مما أدى إلى وفاة المجني عليه.

 

توصلت التحقيقات إلى أنه حال قيام ضباط المرور بحملة رادار بطريق الجيش الكورنيش، أبصرت القوة المروية قدوم السيارة التي يقودها المتهم "م. ا. م" سائق، بسرعة عالية وانحرف قائدها من أقصى اليسار إلى اليمين مصطدمًا بالمجني عليه "م. ع. ح"، مما أدى إلى وفاته، وتمكنت القوة من ضبط المتهم وتبين أنه يفوح منه رائحة المواد الكحولية، وبتفتيشه من قبل ضباط قسم شرطة باب شرقي، تبين العثور على قطعة لمخدر الحشيش، وأقر المتهم بحيازته المخدر بقصد التعاطي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن المشدد لسائق مخمور صدم شخص بالاسكندرية محكمة جنايات جنايات الإسكندرية

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