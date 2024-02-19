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محمد الباز

محافظات

مصرع عامل وإصابة سائق إثر سقوطهما في بئر مصعد بالإسكندرية

اسعاف
اسعاف

لقي عامل مصرعه وأصيب سائق، إثر سقوطهما من الطابق الثاني في بئر الأسانسير، فيمنطقة العجمي بدائرة قسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

بلاغ بسقوط شخصين ببئر مصعد

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شخصين، بعقار بشارع قاصد فاروق، في منطقة العجمي البيطاش، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، مما أدى إلى إصابة شخص ووفاة آخر.

انتقال رجال الشرطة 

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ، رفقة سيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين  وجود جثة "الحسين محمد حنفى" 18 سنة، عامل، و"عمرو على حسن" 25 سنة، سائق، ومقيم بالعقار محل الواقعة، مصاب بكسور في أنحاء متفرقة من جسده.

الكابينة اتحركت 

وبسؤال محمد أحمد محمد، نجار مسلح، قرر أن المتوفي، كان بصحبة السائق المصاب، بالشقة سكنه، بالطابق الثاني بالعقار محل الواقعة، وعند مغادرتهما الشقة لتناول وجبة الغداء، وحال استدعاءهما المصعد لاستقلاله، تحركت الكابينة بمجرد فتح الباب، ما أدى لسقوطهما ببئر الأسانسير مما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الثاني.

تم نقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

مصرع واصابة سقطا بئر مصعد الإسكندرية منطقة العجمي الدخيلة

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