حبس عاطلين لحيازتهما 150 طربة حشيش لرويجها على عملائهما بالإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، "لهما معلومات جنائية"، تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام، تم عمل كمين وألقي القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، وهاتفان محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، تحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.