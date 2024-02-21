حبس عاطلين بتهمة حيازة 650 طربة حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 650 طربة حشيش وزنت 65 كيلو جرام، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لمكافحة المخدرات

وكانت البداية عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية باتجار عاطلين في مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 650 طربة حشيش وزنت 65 كيلو جرام، ومبلغ مالي وهاتفين محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.