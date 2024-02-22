الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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24 مارس.. استئناف فرج عامر على حبسه 3 شهور

فرج عامر
فرج عامر

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، تحديد جلسة 24 مارس المقبل، لنظر استئناف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة على حكم حبسه 3 شهور بتهمة السب والقذف، بعد إتهامه بسب أشرف فاروق مختار، عضو مجلس إدارة النادي.

وكانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار مصطفى مرسى، أصدرت حكمًا بمعاقبة المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بالحبس 3 شهور بتهمة السب والقذف، وكفالة مالية 50 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني 100 ألف جنيه، بعد إتهامه بسب أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمود حسن ومحمد هشام وزياد حمودة، وسكرتارية مصطفى يسري.

سب عضو مجلس إدارة

ووفقًا لقرار الإحالة المسطر بناءً على التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد شرباش وكيل النائب العام، بإشراف المستشار بطرس عزت المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية، فإنه جرى إحالة محمد فرج إبراهيم عامر "مخلى سبيل" لأنه في يوم 18/7/2023 في دائرة قسم شرطة سيدي جابر، قام بسب المجنى عليه، أشرف فاروق مختار محمد مختار، بان بادر بالاتصال به هاتفيا ووجه له خلاله ألفاظا من شأنها خدش شرفه واعتباره، وتضمنت طعنًا في عرضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بأن اتى بالفعل المبين بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

تم إحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الإقتصادية برئاسة المستسار بلال صادق رئيس المحكمة والذى حدد الدائرة الرابعة جنح إقتصادية لنظر القضية والتى أصدرت قرارها المتقدم.

يذكر أن النيابة حققت في الواقعة واستمعت لأقوال المجني عليه قبل استدعاء رئيس نادي سموحة لسراي النيابة وإخلاء سبيله بكفالة على ذمة القضية.

فرج عامر سب عضو مجلس الادارة مستأنف الاقتصادية محكمة جنح

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