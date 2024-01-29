حبس فرج عامر 3 أشهر بتهمة سب عضو مجلس إدارة سموحة

قضت محكمة جنح الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى مرسي، اليوم الإثنين، بمعاقبة المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بالحبس 3 شهور بتهمة السب والقذف، وكفالة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالتعويض المدني قدره 100 ألف جنيه، لإتهامه بسب أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي.

ووفقًا لقرار الإحالة المسطر بناءً على التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد شرباش وكيل النائب العام بإشراف المستشار بطرس عزت المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية، فإنه جرى إحالة محمد فرج إبراهيم عامر "مخلى سبيل" لأنه في يوم 18/7/2023 في دائرة قسم شرطة سيدي جابر، سب المجنى عليه، أشرف فاروق مختار محمد مختار، بأن بادر بالاتصال به هاتفيًا ووجه له ألفاظًا من شأنها خدش شرفه واعتباره، وتضمنت طعنًا في عرضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بأن اتى بالفعل المبين بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وحققت النيابة حققت في الواقعة واستمعت لأقوال المجني عليه قبل استدعاء رئيس نادى سموحة لسراي النيابة وإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ألف جنيه على ذمة القضية.