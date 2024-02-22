حبس عاطل بتهمة الاتجار في الحشيش بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية باتجار عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول، في المواد المخدرة.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 605 طرب حشيش وزنت 60.500 كيلو جرام، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.