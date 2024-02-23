الجمعة 23 فبراير 2024
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سياسي

حزب الريادة: توقيع صفقة استثمار مباشر يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى

كمال حسنين
كمال حسنين

أشاد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، بما تم اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة من توقيع صفقة استثمار مباشر مع دولة الإمارات الشقيقة لتطوير مدينة رأس الحكمة.

أكد رئيس حزب الريادة أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة في الإصلاح الاقتصادي وأن توقيع صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية كبرى يعود بالنفع على الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، وهذا يأتي في إطار جهود الدولة  لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مواردها من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا ينتج عنه عدة مشروعات كبرى تسهم في خفض البطالة ودخول العملة الأجنبية الصعبة وتعد بداية الطريق لانفراجة حقيقية للأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية أن ما تسعى إليه الدولة المصرية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس السيسي وضمن خطة استراتيجية تنمية مصر 2052 وأن هذا تمثل شهادة ثقة وطمأنينة للمستثمرين العرب والأجانب، حيث نجحت مصر فى جذب صافى تدفقات استثمار أجنبي مباشر بحوالى 10 مليارات دولار عام 2022 /2023 توزعت صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بين قطاعات عدة منها قطاع العقارات، قطاع التشييد والبناء، فى قطاع السياحة، قطاع الصناعات التحويلية.

وأشار كمال حسنين إلى أن هذا الاستثمار المباشر يعطي دفعة إلى الأمام للاقتصاد المحلي وتحسين قدراته بالتفاعل مع الاقتصاد العالمي، وهذا يسهم فى تعظيم العملية الإنتاجية للدولة، ما يسهم في حل أزمة العملة الصعبة، مضيفًا أن هذا يأتي بعد جهود الدولة المصرية في إقامة بنية تحتية قوية خلال السنوات العشر الأخيرة من طرق وكباري وصرف صحي ومياه، ما يفتح الفرص أمام استقطاب استثمارات أجنبية في كل القطاعات الاقتصادية.

حزب الريادة تحالف الأحزاب المصرية العاصمة الإدارية الجديدة صفقة استثمار رأس الحكمة

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