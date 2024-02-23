المشروع التاريخى.. إجابات لكل الأسئلة عن رأس الحكمة

وقّعت مصر، الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة "رأس الحكمة" غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ البلاد.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أنه سيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات على مدار عمر المشروع.

وكشف "مدبولي" عن أن الصفقة تشمل سداد الجانب الإماراتي 35 مليار دولار مقدما خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره.

وذكر أن المشروع سيكون بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، موضحا أن المبلغ الذي سيتم سداده مقدما يشمل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصري لاستثمارها في المشروع، وهو ما يعني إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.

ومدينة "رأس الحكمة" ستكون مدينة متكاملة تأتي في إطار رؤية الدولة 2052، التي وضعت نصب أعينها تطوير مصر بشكل مدروس ومعمق، وظهر ذلك بشكل واضح في خطط تنمية الطريق الساحلي الدولي وسبل الانتقال مثل القطار الكهربائي.

هل ستضم المدينة تجمعات سكنية؟

والمدينة ستضم تجمعات سكنية وأنشطة تعليمية وترفيهية وفندقية وصناعية، ومارينا يخوت ومطار دولي جنوب مدينة "رأس الحكمة".

والمدينة مساحتها أكثر من 40 ألف فدان، وسيتم تعويض الأهالي نقدا وعينا جراء أي عملية انتقال تحدث بسبب تطوير المدينة.

ما الفترة التي سيستغرقها تحويل 35 مليار دولار؟

ويتم التأكيد أن ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري على مدار شهرين، ويستفيد منه المصانع المصرية التي ستضخ المواد الخام ومدخلات الإنتاج وتوفير ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ويتم التأكيد أن وجود شبكة طرق هو أهم مقومات النجاح لهذا المشروع القومي مع مجموعة من المحاور العرضية التي تدعم الاتصالية بين المراكز العمرانية بهذا النطاق التنموي وبين باقي أنحاء الجمهورية، خاصة مناطق الصعيد، وذلك ضمن الخطة القومية للطرق، التي أعلنت الحكومة بدء تنفيذها.

في مقدمة هذه المحاور محور منخفض القطارة من طريق القاهرة- الإسكندرية، شرقًا بطول ٢٢٠ كم، وصولًا إلى رأس الحكمة، ووصلاته الفرعية إلى البرقان، الحمام، العلمين، الضبعة وفوكة، بالإضافة إلى ربط المنطقة بمحافظات الصعيد من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية، وهى محور البهنسا (المنيا)- الواحات البحرية- سيوة- جغبوب عند الحدود الليبية، أسيوط- الفرافرة- عين دلة- سيوة.

مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي يمثل المدخل نحو آليات تنفيذية جديدة للتصدي لقضيتي ندرة المياه والطاقة، من خلال العديد من التوجهات والأفكار، والأدوات التنفيذية، وذلك من خلال استخدام موارد طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية التي سيتم توليدها بهذا النطاق، الذي يعد ثاني أكبر مناطق سطوع شمسي على مستوى الجمهورية، وكذا من خلال الطاقة النووية، خاصة بعد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المفاعل النووي في الضبعة.

كما سيتم توجيه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى تحلية مياه البحر، لاستخدامات التنمية المختلفة، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المورد لتنفيذ هذا المشروع، ويمثل وجود هذين المقومين الأساس لتفعيل باقي مقومات التنمية بالمنطقة.

شراكة أم بيع أصول؟

قال الدكتور مصطفى مدبولى إنَّ الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم في إطار القوانين المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع عبارة عن شراكة بين مصر والإمارات وليس بيع أصول، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأضاف رئيس الوزراء أنّ الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.

كيف ستحصل مصر على 15 مليار دولار فى أسبوع؟

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر ستحصل على تدفقات دولارية بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، ضمن الاتفاق على مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي.

هل توفر الصفقة فرص عمل؟

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي: "الصفقة الاستثمارية الكبرى توفر ملايين فرص العمل"، مشيرا إلى أن "الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري"، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز.

وأضاف: "مصر حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ونحرص على تعظيم الأصول المملوكة لدينا"، منوها: "نتحدث عن تنمية متكاملة في كل القطاعات على أعلى المستويات" في مدينة رأس الحكمة، ضمن المخطط العمراني لتنمية الساحل الشمالي.

هل ستعوض الدولة أهالي مطروح على أرض مشروع "رأس الحكمة"؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالي مطروح على أرض مشروع "رأس الحكمة" تعويضا كاملا نقديا وعينيا.

وأضاف، خلال مؤتمر الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى، الجمعة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين، مشيرا إلى أن منطقة الساحل الشمالي منطقة واعدة وتستوعب الزيادة السكانية.

وتابع: "نتحدث عن جمهورية جديدة مخططة تخطيطا علميا مدروسا، وأوجه الشكر للرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد لدعم هذه الصفقة الكبرى".