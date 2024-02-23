رئيس حزب الغد: "رأس الحكمة" تتويج لجهود الرئيس السيسي لتهيئة بيئة استثمار جاذبة

ثمن موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد الصفقة الاستثمارية الكبرى التى أجرتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي والمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعكس قوة العلاقات بين القاهرة وأبوظبي التي زادت على كافة الأصعدة في عهد الرئيس السيسي.

وأوضح موسى مصطفى موسى في تصريحات له، أن مشروع رأس الحكمة عالمي متفرد يعكس التخطيط والإدارة المتميزة التي تسببت في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وهذه الصفقة الكبرى مع أحد أهم الدول الاستثمارية الخليجية في مصر والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار وتستهدف جذب 8 مليون سائح.