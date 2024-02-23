الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الغد: "رأس الحكمة" تتويج لجهود الرئيس السيسي لتهيئة بيئة استثمار جاذبة

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

ثمن موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد الصفقة الاستثمارية الكبرى التى أجرتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي والمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعكس قوة العلاقات بين القاهرة وأبوظبي التي زادت على كافة الأصعدة في عهد الرئيس السيسي.

وأوضح موسى مصطفى موسى في تصريحات له، أن مشروع رأس الحكمة عالمي متفرد يعكس التخطيط والإدارة المتميزة التي تسببت في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وهذه الصفقة الكبرى مع أحد أهم الدول الاستثمارية الخليجية في مصر والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار وتستهدف جذب 8 مليون سائح.

txt

عاجل.. مشروع رأس الحكمة.. اقتصاديون: خطوة مهمة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ووقف «جنون الأسعار»

txt

بعد صفقة "رأس الحكمة".. مصطفى بكرى: سعر الدولار سينخفض لـ24 جنيها

موسى مصطفى موسى حزب الغد الصفقة الاستثمارية السيسي المهندس مصطفى مدبولي

الأكثر قراءة

انتهاء اجتماعات باريس بين مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل بشأن التهدئة فى قطاع غزة

عاجل.. مشروع رأس الحكمة.. اقتصاديون: خطوة مهمة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ووقف «جنون الأسعار»

انفراجة فى كل شىء.. ماذا بعد توقيع «صفقة رأس الحكمة»؟

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

بعد "رأس الحكمة".. خالد أبوبكر: "انتظروا مشروعًا آخر على البحر الأحمر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال