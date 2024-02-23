بعد صفقة "رأس الحكمة".. مصطفى بكرى: سعر الدولار سينخفض لـ24 جنيها

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحكومة أصبحت لديها سيولة كبيرة من الدولارات في البنك المركزي بعد مشروع تطوير رأس الحكمة، تمكنها من القضاء على السوق السودة والتحكم في سعر الدولار.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد": "سعر الدولار سينخفض تدريجيًا، ولو نصف جنيه في اليوم، حتى يصل لـ24 جنيهًا، وهذا السعر العادل للدولار".

ولفت إلى أنه يتوجب منع المستوردين من جمع الدولارات من السوق، ويجب توقف البنوك عن استلام عملة صعبة من المستوردين، وحينها العاملين بالخارج سيضطرون الذهاب للبنك لتبديل العملة، لأنه لا يوجد بيع في السوق الموازية.

وأردف: "الشائعات لن تتوقف، لا يريدون البلد يخرج من الأزمة، ومتصورين إن الشعب سيهدم بلده، لكن الشعب المصري واع وفاهم، والدولار في السوق السوداء نزل من 70 جنيهًا، لـ53 جنيه، وبعد ساعات سينخفض لـ40 جنيها".