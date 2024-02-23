سكان غزة يتحدون الأوضاع الصعبة ويستخدمون الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء

لم يستسلم سكان قطاع غزة للأوضاع الصعبة التي فرضها عليهم الاحتلال، الذي أفقدهم أبسط مكونات الحياة وأصبحوا محاصرين في مدينة رفح الفلسطينية.

عرضت قناة القاهرة الإخباترية، تقريرا بعنوان "سكان قطاع غزة يعيشون أوضاعا صعبة في ظل استمرار عدوان جيش الاحتلال".

وبعدما قضت آلة الحرب الإسرائيلية على الأخضر واليابس، لجأ الفلسطينيون لاستخدام الألواح الشمسية، لشحن الهواتف المحمولة، وحاول أحد النازحين أن يعيد شكلا من أشكال الحياة التي غابت عن قطاع غزة، فقام بشراء لوحة شمسية لمساعدتهم على شحن هواتفهم المحمولة.