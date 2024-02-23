الجمعة 23 فبراير 2024
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صناع الخير: أكثر التبرعات لغزة قدمها مصريون بسطاء

عصام عبدالرحمن
عصام عبدالرحمن

قال عصام عبدالرحمن مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه رغم شدة الأزمة الاقتصادية، والتضخم وارتفاع الأسعار، إلا أن المجتمع المدني المصري لم تتغير خططه في دعم الداخل رغم نجاحه في تحقيق أرقام قياسية في دعم الأشقاء في غزة.

وأشار، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج بالخط العريض المذاع على شاشة الحياة، إلى أن كل شرائح المجتمع المصري شاركت في التبرع لغزة، وكان التحالف الوطني نبض الشارع المصري في ترجمة التعاطف إلى الدعم، وكشف أن أكثر شريحة قدمت الدعم، كانت المصريين البسطاء.

وأردف: جاءت سيدة بسيطة جدا وقالت: "أنا معيش إلا الحلق ده خدوه لأهلنا في غزة، وهنا ظهر نبل الشخصية المصرية الأصيلة فكانت أكثر التبرعات من الطبقة البسيطة".

ولفت إلى أن مؤسسة صناع الخير شاركت بـ30 شاحنة مساعدات إلى غزة بالإضافة إلى سيارتي إسعاف و50 سريرا طبيا من صناع الخير لأهالي فلسطين. 

وأردف: "قمنا بإمداد قطاع غزة بمستلزمات طبية تشمل أدوية الحروق والإصابات، وكان هناك تغيرا نوعيا في المساعدات المتجهة إلى غزة حيث تم الاعتماد على سبيل المثال على المعلبات في المساعدات الغذائية بسبب نقص الغاز في قطاع غزة وعدم قدرتهم على الطهي". 

 

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