اتحاد الغرف السياحية: مشروع "رأس الحكمة" إضافة مهمة للقوة التنافسية للقطاع

أكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مشروع تنمية رأس الحكمة، هي إضافة مهمة للقوة التنافسية لقطاع السياحة المصري، موضحًا أن الإعلان عن هذه الصفقة الاستثمارية يسرع من وتيرة الاستثمار السياحي ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضًا في مناطق عديدة بالساحل الشمالي.

وأضاف "الوصيف"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن نجاح الدولة والحكومة المصرية في التوصل لتلك الصفقة كأكبر صفقة استثمارية باستثمارات مباشرة في تاريخ مصر يؤكد على الثقة في الدولة المصرية والاقتصاد المصري، وتحركات تدعو للفخر بهذا الإنجاز، خاصة وأن القطاع الخاص منذ سنوات يؤكد دائمًا على قدرة منطقة الساحل الشمالي في أن تصبح منطقة جذب سياحة عالمية، واليوم نرى ذلك يتحقق بالإعلان عن رؤية واضحة وخطوات جادة وصفقات تحقق هذا الحلم.

وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

الحكومة تُعلن تفاصيل صفقة مشروع "رأس الحكمة"

وشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مراسم توقيع عقود مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة بين وزير الإسكان عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي.

وتستهدف صفقة الاستثمار المباشر بشكل أساسي توفير سيولة نقدية من العملة الصعبة، تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأكد "مدبولي" أن الحكومة تعمل حاليًا، على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.