الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اتحاد الغرف السياحية: مشروع "رأس الحكمة" إضافة مهمة للقوة التنافسية للقطاع

رأس الحكمة
رأس الحكمة

أكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مشروع تنمية رأس الحكمة، هي إضافة مهمة للقوة التنافسية لقطاع السياحة المصري، موضحًا أن الإعلان عن هذه الصفقة الاستثمارية يسرع من وتيرة الاستثمار السياحي ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضًا في مناطق عديدة بالساحل الشمالي.

وأضاف "الوصيف"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن نجاح الدولة والحكومة المصرية في التوصل لتلك الصفقة كأكبر صفقة استثمارية باستثمارات مباشرة في تاريخ مصر يؤكد على الثقة في الدولة المصرية والاقتصاد المصري، وتحركات تدعو للفخر بهذا الإنجاز، خاصة وأن القطاع الخاص منذ سنوات يؤكد دائمًا على قدرة منطقة الساحل الشمالي في أن تصبح منطقة جذب سياحة عالمية، واليوم نرى ذلك يتحقق بالإعلان عن رؤية واضحة وخطوات جادة وصفقات تحقق هذا الحلم.

وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع. 

الحكومة تُعلن تفاصيل صفقة مشروع "رأس الحكمة" 

وشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مراسم توقيع عقود مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة بين وزير الإسكان عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي.

وتستهدف صفقة الاستثمار المباشر بشكل أساسي توفير سيولة نقدية من العملة الصعبة، تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأكد "مدبولي" أن الحكومة تعمل حاليًا، على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

مشروع تنمية رأس الحكمة رأس الحكمة الاستثمار السياحي

مواد متعلقة

المجتمعات العمرانية: مشروع رأس الحكمة سيساعد على استدامة التنمية وضخ للعملة الصعبة

السويدي: مصر طوال عمرها جاذبة للاستثمار و"رأس الحكمة" سيدخل سيولة ضخمة

لجنة الإسكان بالنواب: الاستثمار ليس بيع بل استغلال الأصول لجذب فرص استثمارية

رئيس "اتحاد الصناعات": صفقة “رأس الحكمة” خطوة على طريق تحقيق التنمية الشاملة

يوسف زيدان لـ"الشاهد": الإنسان عشان يحافظ على شهوته ممكن يضحى بأى حاجة

يوسف زيدان لـ"الشاهد": أمريكا كانت تطلب من الملك فاروق مساعدة أوروبا

اتحاد عمال مصر: تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نقلة مهمة للاقتصاد المصرى

البهواشى: مصر قادرة على إحداث طفرة باقتصادها بما أحدثته من ثورة إصلاحية

الأكثر قراءة

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

عاجل.. خبراء تمويل: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية للاستثمار السياحي بمصر

محمد الباز: صفقة "رأس الحكمة" فى حجمها ليست عادية

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يحقق فوزًا غاليًا على ميدياما ويقترب من التأهل لربع النهائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة