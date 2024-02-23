رئيس "اتحاد الصناعات": صفقة “رأس الحكمة” خطوة على طريق تحقيق التنمية الشاملة

علق المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، على الإعلان عن تفاصيل صفقة مدينة رأس الحكمة، والتي تستهدف صفقة الاستثمار المباشر بشكل أساسي توفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة.

وقال “السويدي” خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن صفقة “رأس الحكمة” هي خطوة استراتيجية على طريق تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في مصر، موضحًا أن الصفقة تُمثل شراكة استثمارية قوية بين مصر والإمارات العربية المتحدة، من خلال شراكات قومية من البلدين، ما يُعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ويُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن مدينة “رأس الحكمة” ستكون وجهة سياحية عالمية من أكبر الوجهات على ساحل البحر المتوسط، مما يزيد من أعداد السياحة الوافدة لنحو 8 ملايين سائح سنويًا.

وأشار إلى أن الصفقة ستُوفر فرص عمل لآلاف الشباب، ما يُسهم في تقليل البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مؤكدًا أنها تُمثل ضربة قوية للسوق الموازية، حيث ستُسهم في استقرار سعر الصرف وتحسين قيمة الجنيه المصري.

الحكومة تُعلن تفاصيل صفقة مشروع "رأس الحكمة"

وشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مراسم توقيع عقود مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة بين وزير الإسكان عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي.

وتستهدف صفقة الاستثمار المباشر بشكل أساسي توفير سيولة نقدية من العملة الصعبة، تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأكد “مدبولي” أن الحكومة تعمل حاليًا، على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.