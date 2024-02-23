الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

يوسف زيادن لـ"الشاهد": الإنسان عشان يحافظ على شهوته ممكن يضحى بأى حاجة

يوسف زيادن
يوسف زيادن

نفى الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، الحديث حول أن السلطة تخاف من تفكير المُثقف، قائلًا:" أنا أي سلطة حريصة على بقاء السلطة في يدها".

وقال خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامى الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: "الصوفية قالوا آخر شهوة تخرج من قلب "الولي" هي حب الرياسة، يمعني أنه هو دلوقتي هيتجه للعالم الروحاني الأعلى، فتبدأ الشهوة المادية تقل رويدًا رويدًا، كالتملك والمال والبنون والنساء وغيرها من الشهوات الدنيوية.. ولكن أخر شهوة تخرج هي حب الرياسة وهي أنك تتحدث فيستمع أليك الآخر، ودي تعتبر شهوة بتتشبث بقلب الفرد ولن تتركه الإ بعد تجرد وتجربة روحية كبيرة وللحفاظ على هذه الشهوة ممكن على الأنسان أن يضحي بأي شئ".

وعن تراجع المُثقفين، أكد “زيدان”: "أنه على سبيل المثال لما تلاقي بطبيعة الحال المحيط العام مستنفر ضددك أنت هتتحسب وأحيانا هتسكت أحيانا هتتعب وتمل وأحيانا هتكمل"، متابعًا: "ولكن التكملة دي جزء صغير جدًا من التيار الأساسي اللي المفروض يتفاعل مع المجتمع.. في ناس كتير "بتقصر السلامة" وتأخد جنب".

وواصل:" والآن دول الأغلب لكن في الأول كانوا بيقاوموا"، مستكملًا: "اتذكر كان في واقعة أيام مبارك كان وزير الإعلام على الملأ وفي التلفزيون كان عضو مجلس النواب بيقول أصل أنا بفكر فرد عليه الوزير لأ متفكرش إحنا بنفكر لكوا".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

السلطة الباز يوسف زيدان الدكتور يوسف زيدان

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