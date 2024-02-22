الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير صناعى: صفقة الاستثمار المباشر تتويج لجهود الدولة لتذليل عوائق الاستثمار

الاستثمار
الاستثمار

أكد المهندس كريم إسماعيل، الخبير الصناعي، أن صفقة الاستثمار المباشر الكبرى، والتي أعلن عنها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، هي تتويج للجهود التي بذلتها الدولة لتذليل عوائق الاستثمار.

وأضاف "إسماعيل" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هذه الاستثمارات تكون مغرية لشركات وكيانات اقتصادية أخرى تأتي إلى مصر لتستثمر فضلا عن برنامج الدولة لجذب الاستثمارات واتخاذ خطوات من شأنها توسيع موارد الدولة.

لفت إلى أن هذه الخطوات مرحلة من ضمن مراحل المردود الاقتصادي الأفضل في المستقبل، وبالتالي هذه الخطوة ستكون بوجهة كبرى وقبلة لشركات عالمية أخرى ستتوجه للاستثمار في مصر، وبالتالي سيكون لها انعكاساتها على الرواج الاقتصادي المصري.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

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