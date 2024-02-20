الإغاثة الطبية بغزة: الوضع بمستشفيات القطاع كارثى والمراكز الصحية تعمل بشكل جزئى

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن الحصار الإسرائيلي ما زال مطبقًا على القطاع، ما قلل حجم المساعدات الإنسانية.

وأضاف "ياغي"، في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن مئات الآلاف من الفلسطينيين بشمال قطاع غزة يعانون نقصًا حادًا في الغذاء، كما هو الحال مع مئات الأطفال ممن يعانون سوء التغذية الحاد جراء نقص المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين، لدفعهم إلى النزوح إلى مناطق عديدة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مسئولين عسكريين، اليوم، أن جيش الاحتلال يقترب من حسم موقفه بشأن بدء عملية برية في رفح الفلسطينية.

وقالت إن هناك تقديرات ترجح قرب انتهاء العملية البرية في خان يونس بقطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال عملياته في غزة، حيث طالب سكان أحياء الزيتون والتركمان بمغادرة منازلهم والتوجه إلى المواصي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.