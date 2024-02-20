رئيس قسم الفلك: سيناء بمثابة كنز للعالم كله

تحدث الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن كواليس وضع حجر أساس أول مرصد فلكي بالشرق الأوسط، أعلى جبل الرجوم في سيناء.



وقال “شاكر”، خلال مداخلة هاتفية عبر “ القناة الأولى ”، اليوم الثلاثاء، إن أماكن الرصد الفلكي تعد قليلة جدًا على مستوى العالم، لافتًا إلى أن مصر بسبب مرصدها الفلكي في القطمية ساعدت في هبوط الإنسان على سطح القمر وقدم أرصادا عظيمة للغاية للاتحاد الفلكي الدولي.



وأضاف أن المراصد الفلكية تتركز في سيناء وجنوب البحر الأحمر، مؤكدًا أن سيناء بمثابة كنز للعالم كله، حيث يمكن إنشاء مدينة في سيناء لعلوم الفضاء والفلك، موضحًا أن ما يميز سيناء لهذا المشروع أنها منطقة خالية من التلوث الضوئي.

وأشار رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن المرصد الفلكي أعلى جبل الرجوم بسيناء سيكون الوحيد في الشرق الأوسط.