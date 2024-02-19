معهد الفلك المصري يسجل هزتين أرضيتين في البحر المتوسط (صورة)

سجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل، هزتين أرضيتين في مياه البحر المتوسط، وصلت قوة إحداهما 3.9 درجة على مقياس الزلازل ريختر.

ووفقًا للبيانات التي سجلتها محطات الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الهزة الأرضية الأولى وقعت فجر اليوم بقوة 3.9 درجة، على بُعد 434 كيلومتر شمال مرسى مطروح، على عمق 20.05 كيلومتر.

ووقعت الهزة الأرضية الثانية قبل ظهر اليوم بقوة 3.57 درجة على عمق 14 كيلومتر، وعلى بُعد 559 كيلومتر شمال مرسى مطروح.

كما سجلت محطات الزلازل عددًا من الهزات الأرضية الضعيفة في السواحل المصرية الشرقية، لم تتخط في قوتها حاجز الـ 1.9 درجة.