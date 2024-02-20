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توك شو

ناقد فنى: مسلسلات الـ15 حلقة تفتح مجالًا للنجوم و"المتحدة" تشارك بـ19 عملًا

علي الكشوطي الناقد
علي الكشوطي الناقد الفني

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن الموسم الرمضاني الدرامي هذا العام سوف يكون قويًا للغاية، خاصة أنه يضم كبار النجوم ومنهم الفنان الكبير يحيى الفخراني، من خلال مسلسل «عتبات البهجة»، متوقعًا أنه سيكون واحدًا من أكثر المسلسلات المنتظرة بين الجمهور.

وأضاف، خلال مداخلة لقائه عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الشركة المتحدة تقدم هذا العام حوالي 19 عملًا دراميًا خلال الموسم الرمضاني المقبل، منها 9 أعمال درامية 30 حلقة، بينما 10 أعمال أخري 15 حلقة، منها «إمبراطورية»، و«بابا جه»، و«عتبات البهجة»، مستطردًا أن «المتحدة» انتهجت نهج الـ15 حلقة من أجل التوزيع بصورة عادلة للممثلين الموجودين، أي فتح مجالات أكبر للعمل، موضحًا: «بدل ما نختصر الكاست الواحد في 30 حلقة، يبقى نخليهم فريقين في أعمال أصغر». 

مسلسلات الـ15 حلقة تفتح مجالًا أوسع للنجوم

وعن المسلسلات الـ15 حلقة، أوضح أنها نهج جديد اتبعته الشركة المتحدة، بهدف فتح مجال أكبر وأوسع لنجوم أكثر تشارك في الأعمال الدرامية الرمضانية، مشيرًا إلى أن الفنانة سيمون تعود على الشاشات مرة أخرى في مسلسل «صيد العقارب»، وتمتلك مهارات كبيرة أكثر من الغناء، لكنه تمنى عودتها للغناء أيضًا، إذ إن الجمهور ما زال يرتبط بأغانيها وحفلاتها.

وأكد أن سيمون تجسد هذا الموسم شخصية الزوجة الثانية، وهي دائمًا تحرص على تنويع الأدوار التي تقوم بها وتتحدى نفسها لكي تخرج بالصورة المتألقة المعتادة لها، معربًا عن سعادته بعودة الفنانة نشوى مصطفى في مسلسل «إمبراطورية ميم» بشخصية شقيقة الفنان خالد النبوي، إذ أنها اتجهت لمجال تقديم البرامج بصورة أكبر خلال السنوات الماضية، ولكنها تمتلك قدرات عالية في التمثيل وخبرات بالكوميديا.

الموسم الرمضاني الشركة المتحدة المتحدة المسلسلات

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