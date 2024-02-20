تفاصيل إطلاق معرض المنتجات والمشغولات اليدوية والحرف التراثية للأسر المنتجة في أسيوط

تحدث مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، عن كواليس إطلاق معرض المنتجات والمشغولات اليدوية والحرف التراثية للأسر المنتجة بأسيوط، قائلًا: إن هناك توجهًا من الدولة بالاهتمام بمعارض المشغولات اليدوية والحرف التراثية خلال الفترة الأخيرة.

وقال "نجيب" خلال مداخلة هاتفية عبر "القناة الأولى" اليوم الثلاثاء، إن محافظة أسيوط شهدت بالأمس، انطلاق معرض من هذه النوعية وشاركت به 10 جمعيات و10 أسر منتجة، وكان يضم مشغولات يدوية وأركيت وسجاد ومكرميات وغيرهم، مضيفًا أن معارض المشغولات اليدوية والحرف التراثية تهدف إلى إحياء الحرف التراثية، وتشجيع السيدات والأسر على عمل مشروعاتهم وزيادة دخل الأسر من خلال التسويق.

تشجيع المرأة على البدء بمشروعها الخاص بها

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، إلى جانب مساعدة المواطن في إيجاد مثل هذه المنتجات بأسعار مخفضة، فضلا عن تشجيع المرأة على البدء بمشروعها الخاص بها، وبالتالي توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن من أبرز المنتجات التي عُرضت بالأمس في معرض المشغولات اليدوية في أسيوط، تتمثل في المكرمية والشنط، إلى جانب بعض المنتجات المُعاد تدويرها، فبعض الأسر تستخدم فساتين الزفاف القديمة والمتهالكة والبنطلونات الجينز لتصنع حقائب مدرسية.