الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تفاصيل إطلاق معرض المنتجات والمشغولات اليدوية والحرف التراثية للأسر المنتجة في أسيوط

معرض المنتجات والمشغولات
معرض المنتجات والمشغولات اليدوية

تحدث مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، عن كواليس إطلاق معرض المنتجات والمشغولات اليدوية والحرف التراثية للأسر المنتجة بأسيوط، قائلًا: إن هناك توجهًا من الدولة بالاهتمام بمعارض المشغولات اليدوية والحرف التراثية خلال الفترة الأخيرة.

وقال "نجيب" خلال مداخلة هاتفية عبر "القناة الأولى" اليوم الثلاثاء، إن محافظة أسيوط شهدت بالأمس، انطلاق معرض من هذه النوعية وشاركت به 10 جمعيات و10 أسر منتجة، وكان يضم مشغولات يدوية وأركيت وسجاد ومكرميات وغيرهم، مضيفًا أن معارض المشغولات اليدوية والحرف التراثية تهدف إلى إحياء الحرف التراثية، وتشجيع السيدات والأسر على عمل مشروعاتهم وزيادة دخل الأسر من خلال التسويق.

تشجيع المرأة على البدء بمشروعها الخاص بها

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، إلى جانب مساعدة المواطن في إيجاد مثل هذه المنتجات بأسعار مخفضة، فضلا عن تشجيع المرأة على البدء بمشروعها الخاص بها، وبالتالي توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن من أبرز المنتجات التي عُرضت بالأمس في معرض المشغولات اليدوية في أسيوط، تتمثل في المكرمية والشنط، إلى جانب بعض المنتجات المُعاد تدويرها، فبعض الأسر تستخدم فساتين الزفاف القديمة والمتهالكة والبنطلونات الجينز لتصنع حقائب مدرسية.

إطلاق معرض المنتجات المشغولات اليدوية اسيوط محافظة أسيوط معارض المشغولات اليدوية والحرف التراثية

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: 40 مليون جنيه دعم لمشروعات التمكين الاقتصادى بمحافظة أسيوط

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟

يواجه مقاومة شديدة.. جيش الاحتلال يأمر بعمليات إجلاء جديدة فى شمال غزة

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب