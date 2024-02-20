الإذاعى سعد المطعنى: مصر حافظت على اللسان العربى المبين

أكد الإذاعي سعد المطعني مدير المكتب الإعلامي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن مصر هي حاملة شعلة التنوير والحضارة والثقافة، ونجحت في الحفاظ على اللغة العربية بأزهرها وإعلامها فهي دولة القراء.

وقال “المطعني” خلال لقائه عبر “القناة الأولى”، إن الحديث عن اللغة العربية يعني بالضرورة أيضًا الحديث عن مصر دولة قراء القرآن الكريم، مؤكدًا أن مصر حافظت على لغة الضاد من خلال الأزهر الشريف وعلمائه وإعلامها ممثلًا في الإذاعات والتليفزيون ومنها إذاعة القرآن الكريم بجانب الشبكات الرئيسية صوت العرب والبرنامج العام.

مصر حافظت على اللسان العربى المبين

ولفت الإذاعي سعد المطعني إلى أن مصر هي دولة قراء القرآن الكريم الذين صدّروا القرآن إلى العالم كله بصوت عذب وجذاب، مضيفًا أن مصر حافظت على اللسان العربي المبين.