رئيس برلمان جنوب أفريقيا: لا نقبل الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

قال ليتشيسا تسينولي، نائب رئيس برلمان جنوب أفريقيا، إن بلاده لا تقبل ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات تسبب فيها الجيش الإسرائيلي، متابعًا: "نأمل إتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني عبر قرارات تنهي معاناته".

أضاف تسينولي، خلال مداخلة هاتفية، للقاهرة الإخبارية، أنه على إسرائيل التزام قرارات محكمة العدل الدولية واحترام القانون الدولي، وقرارات العدل الدولية ستكون مؤثرة عالميا وضرورية لوقف الدعم عن إسرائيل.



إجراءات من محكمة العدل الدولية تمنع أي انتهاكات إسرائيلية مقبلة

وتوقع نائب رئيس برلمان جنوب أفريقيا، إجراءات من محكمة العدل الدولية تمنع أي انتهاكات إسرائيلية مقبلة أو مجازر ترتكبها إسرائيل فيما بعد، ولا نقبل استمرار نزوح عديد من الفلسطينيين في غزة وهدف جنوب أفريقيا وقف معاناة الشعب الفلسطيني، وأن محكمة العدل الدولية ستقرر إجراءات مبدئية بشأن قضية جنوب أفريقيا تدين الانتهاكات الإسرائيلية.

وسُمع دوي انفجارات عنيفة تزامنًا مع إطلاق نار كثيف في حي الزيتون بشرق مدينة غزة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطيني، إن منطقة جنوب شرق غزة تتعرض لقصف مدفعي متواصل، وتعرّضت منطقة الشعف بشرق حي الشجاعية لقصف مدفعي.

وأضافت، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف سواحل مدينة غزة.