الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عضو الحوار الوطنى: الصفقة الاستثمارية الجديدة تسهم فى رفع معدلات الاقتصاد القومى

جمال الكشكي
جمال الكشكي

علَّق جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، صفقة كبرى ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة وستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي، قائلًا: "إن هذه الصفقة الاستثمارية وحجمها الكبير وقدرة الدولة والحكومة على عقد مثل هذه الصفقة تضعنا أمام عدة رسائل مهمة".

وأضاف "الكشكي" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الرسالة الأولى إلى كل المصريين والعالم بأن الاقتصاد المصري قادر على التعافي والعودة مرة أخرى إلى طريق الاستثمار بالشكل الذي يسهم في رفع معدلات الناتج الإجمالي القومي للاقتصاد المصري، والرسالة الثانية، هي قدرة الدولة وحرصها على إحداث نقلة حقيقية نوعية من شأنها أن ترفع منسوب النقد الأجنبي في مصر، ما يصب في المصلحة العامة.

وواصل: "الرسالة الثالثة، أننا أمام جهود كبيرة للدولة لجذب الاستثمار المباشر وزيادة موارد الدولة بشكل واضح وقوي وأن الدولة تسير في ذلك الاتجاه بشكل كبير".

صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات كبرى

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرَّح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

مدبولي للاقتصاد المصري الحوار الوطنى الاقتصاد سوق النقد الأجنبي

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