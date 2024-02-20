الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فلسطين: المنظمات الاستيطانية بالضفة تصعد هجماتها لتفجير ساحة الصراع

رياض المالكي،
رياض المالكي،

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية تتحدى العقوبات التي تفرضها بعض الدول على عدد من عناصرها، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن المنظمات الاستيطانية المسلحة بالضفة الغربية تصعد هجماتها لتفجير ساحة الصراع.

وسُمع دوي انفجارات عنيفة تزامنًا مع إطلاق نار كثيف في حي الزيتون بشرق مدينة غزة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطيني، إن منطقة جنوب شرق غزة تتعرض لقصف مدفعي متواصل. وتعرّضت منطقة الشعف بشرق حي الشجاعية لقصف مدفعي.

وأضافت، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف سواحل مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل وإصابة العشرات، مساء يوم الإثنين، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 29 ألفًا و92 قتيلًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وزارة الخارجية الفلسطينية المنظمات الاستيطانية الإستيطانية الإسرائيلية الخارجية

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