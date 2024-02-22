رئيس حزب المستقلين: صفقة الاستثمار المباشر نتاج عمل وجهد واستقرار سياسى للدولة

أكد هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن صفقة الاستثمار المباشر والذي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، نتاج عمل وجهد واستقرار سياسي واقتصادي كبير للدولة، موضحًا أن الحكومة خلقت عوامل محفزة من أجل الاستثمار داخل البلاد أبرزها الاستقرار السياسي.

وأضاف عناني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن نجاح التصنيف الائتماني ساهم بشكل كبير مع نجاح البرامج الاقتصادية والاستقرار السياسي وارتفاع مستوى التصنيف الائتماني، والصفقة التى جرت اليوم نتيجة جهود قوية من خلال خطة كبيرة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وسيكون لها مدلول إيجابي وتسهم في فتح أسواق جديدة ومجالات عمل متجدة.

وأضاف أن الأسعار التي تحركت في الأسواق بما يوازي حركة الدولار لم تشهد تراجعًا مع انخفاض الدولار في السوق الموازية، وهو ما يؤكد أنَّ هناك سعيا للتربح من الأزمة لدى بعض كبار التجار، لذلك يجب أن تكون هناك قبضة كبيرة على التجار الذين استغلوا أزمة الدولار.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.