المصريين الأحرار: "مصر خاضت حربًا اقتصادية لسنوات.. والرئيس السيسى أدارها بحكمة"

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن إعلان مجلس الوزراء عن توقيع صفقة استثمارية كبرى، بمثابة شهادة تؤكد قدرة الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات رغم التحديات العالمية.



وقال "خليل" خلال مداخلة لفضائية “إكسترا نيوز”، إن الاعلان عن هذه الصفقة بمثابة انتصار جديد، لأن مصر على مدار 5 سنوات سابقة كانت في خضم حرب اقتصادية، أدارها الرئيس السيسي بحكمة وموضوعية".



وأضاف، هذه الحرب الاقتصادية، أسهمت بشكل كبير في التوضيح للمواطنين،الرؤية والبعد الاستراتيجي للدولة، في تنفيذ بنية أساسية تحتية قوية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن وجود كيانات كبيرة تستثمر في مصر سيعمل على تشجيع باقي الكيانات الأخرى تستمر، قائلًا:" نحن الآن في مراحل الجني الأخيرة لتعب السنوات الماصية".



وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.