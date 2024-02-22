أيمن محسب: صفقة الشراكة الاستثمارية نتاج جهود الحكومة خلال الفترة الماضية

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن صفقة الشراكة الاستثمارية، هي نتاج جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لتهيئة مناخ الاستثمار.

وقال محسب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس، إن مصر عملت على تطوير البنية التحتية والتشريعية وتقديم حوافز للمستثمرين وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستكون بداية نحو جذب المزيد من الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة النظيفة، نظرًا لما تمتلكه مصر من مقومات في هذا المجال، كذلك في مجال النقل واللوجستي.

وشدد على أن الدولة تمتلك الإرادة التي تمكنها من معالجة كافة المشكلات والتحديات التي تواجهها، بفضل ما تمتلكه من مقومات ترتبط بالموقع الاستراتيجي، متوقعا أن تشهد السوق المصرية انتعاشة اقتصادية في عدد من القطاعات التي تأثرت سلبا بالفوضى التي أصابت سوق الصرف.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.