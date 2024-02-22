الخميس 22 فبراير 2024
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البهواشى: مصر قادرة على إحداث طفرة باقتصادها بما أحدثته من ثورة إصلاحية

الدكتور محمد البهواشي
الدكتور محمد البهواشي

أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن مصر قادرة على إحداث طفرة باقتصادها بما أحدثته من ثورة إصلاحية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى تعطي ثقة للمواطن المصري في الداخل والمستثمر الأجنبي في الخارج.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في ظل الأزمات المستمرة والأزمات الجيوسياسية التي تحتدم يومًا بعض يوم في المنطقة، ما زالت الفرص الاستثمارية في دائرة ضوء مرمى المستثمر الأجنبي، موضحًا أن هناك مشروعات طموحة.

ولفت أن مصر أفصحت عنها وما تمتلكه من فرص استثمارية ينظر إليها المستثمر الأجنبي بعين الاعتبار طبقا للموقع الجغرافي والثورة الإصلاحية التي انتهجتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وأحدثت طفرة في الواقع المصري، طبقًا لما تمتلكه مصر من مقومات قادرة على إنجاح الاستثمارات طبقا لما أحدثته مصر من إصلاح اقتصادي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

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