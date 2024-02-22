أستاذ تمويل: توقيع اتفاقيات استثمار مباشرة شهادة على قوة الاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، أن توقيع اتفاقيات استثمار مباشرة مع كيانات إقليمية ودولية شهادة على قوة الاقتصاد المصري، خاصة في ظل مرور الاقتصاد العالمي بأزمة اقتصادية كبيرة.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن نجاح مصر في الإعلان عن صفقة استثمارية كبرى مع مستثمر أجنبي يكشف مدى ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري والثقة في قدرة المستثمر الأجنبي على تحقيق أرباح وإلا ما كان أعلن دخوله في السوق المصرية، مؤكدًا أن تأثير الصفقة الكبرى على توافر الدولار سيكون أيضا إيجابي حيث أن الصفقة تتضمن ضخ تمويل ضخم بالنقد الأجنبي داخل مصر عن طريق البنوك والقنوات الشرعية للدولار وهو ما سيفقد السوق السوداء قوتها ويعود بالدولار إلى البنوك من جديد.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.