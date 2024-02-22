الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ تمويل: توقيع اتفاقيات استثمار مباشرة شهادة على قوة الاقتصاد المصري

الدكتور مصطفى بدرة
الدكتور مصطفى بدرة

أكد الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، أن توقيع اتفاقيات استثمار مباشرة مع كيانات إقليمية ودولية شهادة على قوة الاقتصاد المصري، خاصة في ظل مرور الاقتصاد العالمي بأزمة اقتصادية كبيرة.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن نجاح مصر في الإعلان عن صفقة استثمارية كبرى مع مستثمر أجنبي يكشف مدى ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري والثقة في قدرة المستثمر الأجنبي على تحقيق أرباح وإلا ما كان أعلن دخوله في السوق المصرية، مؤكدًا أن تأثير الصفقة الكبرى على توافر الدولار سيكون أيضا إيجابي حيث أن الصفقة تتضمن ضخ تمويل ضخم بالنقد الأجنبي داخل مصر عن طريق البنوك والقنوات الشرعية للدولار وهو ما سيفقد السوق السوداء قوتها ويعود بالدولار إلى البنوك من جديد.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

التمويل اتفاقيات استثمار مباشرة الاقتصاد العالمي

مواد متعلقة

حزب حماة الوطن: الاستثمار الأجنبى يحسن وضع الاقتصاد المصرى

خبير اقتصادى: صفقة الاستثمار المباشر ستنعكس إيجابيًا على سوق النقد الأجنبى

خبير صناعى: صفقة الاستثمار المباشر تتويج لجهود الدولة لتذليل عوائق الاستثمار

المصريين الأحرار: "مصر خاضت حربًا اقتصادية لسنوات.. والرئيس السيسى أدارها بحكمة"

عضو الحوار الوطنى: الصفقة الاستثمارية الجديدة تسهم فى رفع معدلات الاقتصاد القومى

ناقد فنى: مسلسلات الـ15 حلقة تفتح مجالًا للنجوم و"المتحدة" تشارك بـ19 عملًا

الإذاعى سعد المطعنى: مصر حافظت على اللسان العربى المبين

تفاصيل إطلاق معرض المنتجات والمشغولات اليدوية والحرف التراثية للأسر المنتجة في أسيوط

الأكثر قراءة

اقتصاديون لـ"الدستور": صفقة الاستثمار المباشر "خنقت" الدولار فى السوق السوداء

توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى غدا

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

أكبر صفقة استثمار تخنق الدولار فى السوق السوداء

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات كبرى.. انتعاشة اقتصادية ومئات الآلاف من فرص العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة