الخميس 22 فبراير 2024
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اتحاد عمال مصر: تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نقلة مهمة للاقتصاد المصرى

مجدي البدوي
مجدي البدوي

أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نقلة مهمة للاقتصاد المصري، مشيدًا بموافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى.

وقال البدوي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل عديدة للشباب خاصة أن مثل هذه الاستثمارات تضم إنشاءات كثيرة وتوفر مختلف فرص عمل.

وأشار إلى أن مشروعات الاستثمارات المباشرة تحدث عملية دوران في عجلة الاقتصاد، فضلا عن استفادة العمالة لخبرات إضافية.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

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