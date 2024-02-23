يوسف زيدان لـ "الشاهد": أمريكا كانت تطلب من الملك فاروق مساعدة أوروبا

أكد الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، أن فكرة تجيش الجمهور ضدد أي فكر جديد، هو المستوى الأخطر والأعمق، أكثر من فعل السلطة الدينية والسياسية.

وقال خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامى الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "أنا نفسي عانيت من ذلك الفكر.. يا جماعة أنا بطرح الفكرة الفلانية دي عشان شايف أنها لازم ننبه ليها دلوقتي، ولكن الناس بتسيب الفكرة ويقولوا أصل هو عايز جائزة نوبل.. اللي هي حاجة مجتش في بالي أصلًا.. أنا خايف عليك فبقولك حاجة تفكر فيها بص لأ هو مش هيفكر.. وبالتالي المستوى التالي هو فعل السلطة الدينية والسياسية".

وأضاف: "طريقة التفكير دي خسرتنا للأسف كتير.. فمثلًا كنا سنة 1950على نفس النسق مع كبرى الدول في العالم، يعني القاهرة والإسكندرية في مستوى حضاري يمثال وربما يتفرق في بعض السياقات على لندن وباريس بحكم الحرب اللي كانت هناك، واقتصاديًا".

وواصل:" وزير الخارجية الامريكي كان بيقعد مع الملك فاروق عشان يرجوه أنه يساعد أوروبا، ومصر كانت زعلانة عشان مدينة انجلترا.. والإنجليز مش عايزين يدفعوا وكانوا بيقولوا لأ ما احنا دافعنا عنكوا في الحرب العالمية، تخيل أن دا اللي كان شغال البلد في ذلك الوقت فلوسنا اللي احنا مسلفنها لبريطانيا ومش عايزة تدفع".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.