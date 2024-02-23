عم ربيع: "مقدرتش أتعشى وأنا شايف أهل غزة يأكلون بطاطا عفنة"

حل عم ربيع بائع البرتقال، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج "بالخط العريض" المذاع على قناة الحياة.

وكشف عم ربيع، عن الكواليس التي سبقت قذفه البرتقال على شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة، قائلًا: "كنت بأشطب الفرشة وبأشوف المواقف في فلسطين وشفت مستشفى بيضربوها، أثرت على نفسيتي جدًا، وكان فيه ثلاجة البطاطا، كان بداخلها مخزون بطاطا، ولما قصفت البطاطا عملت عفن".

وأردف: "شفت الناس نظفوها بسكاكين عشان يأكلوها، أثرت فيا، ومقدرتش أتعشا، ثاني يوم بأفتح الفرش لقيت العربيات معدية رايحة لفلسطين حسيت الدنيا بأمان وبخير بقيت أرمي البرتقال، ولو حد ساعدني كنت أتمنى أرمي كل البرتقال، بقيت سعيد وارتحت نفسيًا".

وختم: "الشعب المصري كله فيه شهامة ورجولة، حنان ورقة، والشعور بالآخرين، وإحنا في نعمة نحسد عليها، الناس بيتم قصفهم، ناس مؤمنة بالله وبأرضها ووطنها".