الجمعة 23 فبراير 2024
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سياسي

برلماني: مشروع "رأس الحكمة" خطوة حكومية جادة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

النائب أحمد الخشن
النائب أحمد الخشن

قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن أهمية صفقة “رأس الحكمة” تتمثل في توفير الآلاف من فرص العمل وتحقيق مستهدفات التنمية، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتوفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة.

وأوضح “الخشن” في تصريحات له، أن الآثار المباشرة للصفقة ستنعكس على سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي وخفض معدلات البطالة.

وتابع: "الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي، تسير على الطريق الصحيح لإحداث انفراجة اقتصادية والخروج من الازمة الراهنة".

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"استثمار الحوار الوطني": جميع مؤسسات التمويل الدولية تشيد بصفقة رأس الحكمة

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الوصيف: رأس الحكمة تتويجا لجهود الدولة بالمشروعات في ساحل مصر الشمالي

وتابع: صفقة "رأس الحكمة" نجاح جديد للدولة المصرية وجهودها للخروج من الأزمة الاقتصادية.

واختتم: “مصر تسير بخطوات ثابتة للقضاء على الأزمة الاقتصادية، سواء بمثل هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى، أو بقرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو عبر برنامج طموح للطروحات الاقتصادية”.

النائب احمد الخشن مجلس النواب الصفقة الاستثمارية الحكومة النمو الضخم

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