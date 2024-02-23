الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الوصيف: رأس الحكمة تتويجا لجهود الدولة بالمشروعات في ساحل مصر الشمالي

أحمد الوصيف
أحمد الوصيف

أشاد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية  بالشراكة المصرية الدولية لتطوير منطقة رأس الحكمة والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم. 

وصرح الوصيف ان هذه الشراكة ستعود على مصر والشعب المصري عامة بالكثير من الفائدة وعلى السياحة المصرية بشكل خاص حيث يضاف إليها اليوم بموجب هذا الإعلان مقصدا سياحيا عالميا جديدا.

5 آلاف غرفة فندقية فى الساحل الشمالي 

وأوضح الوصيف أن خلق مقصدا سياحيا عالميا يتطلب طاقة فندقية استيعابية لا تتوافر حاليا بالساحل الشمالي حيث تبلغ الطاقة حاليا حوالي خمسة آلاف غرفة فندقية فقط مما يصعب معه استغلالها استغلالا كاملا على الرغم من تمتعها بكافة المقومات السياحية الطبيعية بل وتتميز عن المقاصد الأخرى المطلة على البحر المتوسط بدفء مناخها ومياهها  فوفقا للدراسات التي أجريت فإن ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط تزيد درجة حرارته عن حرارة المقاصد الأخرى المطلة على المتوسط بحوالي أربعة درجات مما يجعله صالحا لاستقبال الزائرين طوال العام.

وأضاف الوصيف انه فضلا عن ماسيوفره هذا التطوير العملاق من فرص عمل للشباب المصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وما سيدره من عملة أجنبية تضخ مباشرة في الاقتصاد المصري سواء بعد التوقيع المعلن أو كعائد استثماري بعد تشغيل المشروعات المخطط لها؛ فإن هذه الشراكة تؤكد على ثقة المستثمر الأجنبي في مصر وفي مكانتها، موضحا أن المشروع جاء ليتوج جهود الدولة والمشروعات التي أقامتها على الساحل الشمالي بما في ذلك من بنية تحتية وطرق متطورة أحدثت نقلة نوعية في المنطقة وجعلت منها مدينة متكاملة جديدة تضيف لنسبة المساحة المعمورة في مصر.

وأشار الوصيف إلى أن سياحة البحر المتوسط تضيف لتنوع المنتج السياحي المصري منتجا جديدا يختلف عن المنتج السياحي الشاطئي الترفيهي الذي تقدمه منتجعات البحر الأحمر فتميز الساحل الشمالي بوجود بُعدا تاريخا وأثريا بالمنطقة وقربه من مناطق مثل واحة سيوة والإسكندرية والجيزة يُمكن السائح من سهولة الوصول وزيارة تلك المناطق والاستمتاع بما تضمه من آثار ومتاحف وغيرها من الأماكن الجاذبة التي تؤدي إلى زيادة متوسط فترة إقامة السائح بمصر ومن ثم زيادة الإيراد والعائد السياحي ومساهمته في انتعاش الاقتصاد القومي.

ويرى رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إن وضع مخطط ورؤية واضحة للاستثمار يسهم في جذب الاستثمارات ويفتح أبواب الاستثمار في أماكن عديدة ويزيد من ثقة المستثمر الأمر الذي نجحت فيه مصر اليوم، وفي النهاية أعرب الوصيف عن تفائله بمستقبل السياحة المصرية وأشاد بالاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الصناعة الحيوية.

رأس الحكمة السياحة المصرية الاستثمارات فرص عمل سياحة

الأكثر قراءة

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

عاجل.. خبراء تمويل: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية للاستثمار السياحي بمصر

محمد الباز: صفقة "رأس الحكمة" فى حجمها ليست عادية

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يحقق فوزًا غاليًا على ميدياما ويقترب من التأهل لربع النهائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة